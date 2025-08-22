Katia Follesa, il nuovo fidanzato è un attore di Mare Fuori

Il nuovo fidanzato di Katia Follesa è un attore conosciuto. Katia Follesa presenta il suo nuovo fidanzato, l’attore di Mare Fuori, all’ex marito: “Sono innamoratissima” Katia Follesa avrebbe voltato pagina sentimentalmente, accanto a Vincenzo Ferrera, l’attore palermitano noto per il suo ruolo nella serie Mare Fuori. A svelare i dettagli c’è stato Alberto Dandolo, attraverso […]

Katia Follesa avrebbe voltato pagina sentimentalmente, accanto a Vincenzo Ferrera, l’attore palermitano noto per il suo ruolo nella serie Mare Fuori. A svelare i dettagli c’è stato Alberto Dandolo, attraverso la sua rubrica “I belli, i buoni, i cattivi” sul settimanale Oggi.

Secondo quanto riportato, la relazione tra la nota comica bergamasca e l’attore sarebbe abbastanza seria da motivare una presentazione ufficiale dell’uomo all’ex marito di Katia, Angelo Pisani. Si tratta di un gesto non comune, che però testimonia l’elevata maturità della coppia e del rapporto sereno che hanno saputo mantenere anche dopo la separazione.

Questa situazione suggerisce l’inizio di una famiglia allargata, in cui la serenità è stata preservata per il bene della figlia che Katia ha avuto da Angelo. Nonostante la separazione, infatti, i due ex sarebbero rimasti in ottimi rapporti. Pisani, secondo quanto emerso, avrebbe accolto positivamente il nuovo compagno nella vita di Katia, soprattutto pensando al bene della loro bambina.

Chi è Vincenzo Ferrera?

Classe 1973, Vincenzo Ferrera è cresciuto professionalmente negli ambienti teatrali siciliani, dando vita a una solida carriera prima al Gruppo della Rocca, poi alla Scuola del Teatro Biondo di Palermo. Dal palcoscenico si è spostato in televisione, partecipando a fiction come Un posto al Sole e Don Matteo, fino ad assumere la popolarità grazie al ruolo dell’educatore Beppe Romano in Mare Fuori.