Nessun eliminato al Grande Fratello: le nomination del 10 febbraio 2025

Dopo l’abbandono di Pamela Petrarolo, per motivi familiari inderogabili, il televoto del Grande Fratello è stato annullato. Per questo motivo, nella puntata di ieri del reality non abbiamo assistito ad alcun eliminato. Tuttavia non sono mancate le attesissime nomination: ecco cosa è successo nel corso dell’appuntamento di ieri 10 febbraio 2025.

Nomination Grande Fratello, puntata del 10 febbraio

Dopo i confronti tra Helena Prestes e Shaila Gatta (rimproverata da Signorini per alcuni atteggiamenti eccessivamente volgari) e dopo il confronto tra Giglio e Yulia in seguito al video di Capodanno in cui si vede la ragazza baciare un altro, si è passati alle fatidiche nomination.

Ecco come si sono svolte le votazioni da parte dei gieffini:

Maria Teresa ha nominato Maxime

Amanda Lecciso ha nominato Jessica Morlacchi

Iago ha nominato Chiara

Tommaso ha nominato Amanda Lecciso

Jessica Morlacchi ha nominato Iago

Shaila Gatta ha nominato Iago

Mattia ha nominato Amanda Lecciso

Federico ha nominato Maria Teresa

Helena Prestes ha nominato Chiara

Alfonso D’Apice ha nominato Stefania Orlando

Stefania Orlando ha nominato Chiara

Giglio ha nominato Amanda Lecciso

Zeudi ha nominato Stefania Orlando

Chiara ha nominato Stefania Orlando

Maxime ha nominato Maria Teresa

Mariavittoria ha nominato Maria Teresa

Javier ha nominato Chiara

Lorenzo ha nominato Iago

Al termine della puntata, a risultare al televoto e quindi a rischio, sono stati Stefania, Chiara, Maria Teresa, Amanda, Iago e Maxime.