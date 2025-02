Perché Pamela Petrarolo ha abbandonato il Grande Fratello? Televoto annullato

Come mai Pamela Petrarolo ha lasciato (di nuovo) la Casa del Grande Fratello? Nelle passate ore, proprio alla vigilia della nuova puntata del reality di Alfonso Signorini, è giunto un comunicato ufficiale della produzione.

Perché Pamela Petrarolo ha abbandonato il Grande Fratello

Stando a quanto diffuso dai profili social ufficiali del Grande Fratello, Pamela, ex ragazza di Non è la Rai, ha abbandonato per la seconda volta la Casa. Ecco cosa si legge:

Pamela Petrarolo, per ragioni personali, lascia la Casa di Grande Fratello. Il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Il televoto in corso, che vedeva a rischio eliminazione la stessa Petrarolo con Zeudi Di Palma, Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso, è stato così annullato.

Questa sera, probabilmente, scopriremo i veri motivi dell’abbandono di Pamela Petrarolo, che già nelle passate settimane aveva lasciato la Casa per poi farvi ritorno pochi giorni dopo.