E’ nata in California la secondogenita del principe Harry e della moglie Meghan Markle. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno chiamato la bimba Lilibet Diana.

E’ nata la figlia di Harry e di Meghan Markle

A dare la notizia sono stati lo stesso principe Harry e la moglie, come viene riferito da numerosi media americani. “E’ con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, danno il benvenuto alla loro bambina”, ha annunciato un portavoce.

La secondogenita dei duchi è nata venerdì 4 giugno alle 11:40 di mattina al Cottage Hospital di Santa Barbara e pesa oltre tre chili. Sia la madre sia la bambina stanno bene e sono già tornate a casa.

Il significato del nome

La bambina si chiama Lili in onore della nonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è Lilibeth. Il nome Diana, poi, è in ricordo della madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles.

I duchi hanno sottolineato la loro “immensa gioia” per questa “benedizione”, ringraziando i tanti che sono stati loro vicini in questi mesi con l’amicizia o con “le preghiere” .

Hanno inoltre tenuto a specificare esplicitamente come la scelta del primo nome di Lilibet vuol essere “un omaggio a Sua Maestà la Regina”.

Il middle name è stato scelto in memoria di Diana Spencer. Buckingham Palace, dopo un’ora circa, ha condiviso i messaggi di rito della regina, del principe Carlo con Camilla e del principe William con Kate: “Informati e felicissimi”, si legge in una nota ufficiale.