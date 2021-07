Belen Rodriguez mamma per la seconda volta. Nella notte in cui l’Italia è diventata Campione d’Europa, la showgirl argentina ha dato alla luce la prima figlia insieme a Antonino Spinalbese: Luna Marì.

Belen Rodriguez mamma bis: è nata Luna Marì

L’annuncio del parto è stato condiviso via Instagram, con una dolcissima foto di un piedino dentro un calzino rosa, e poi un altro scatto al fianco del neo papà.

Secondo ciò che riporta il Corriere del Veneto, il parto è avvenuto in una clinica di Padova e non a Milano, la città in cui Belen abita.

“C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, le parole della 36enne su Instagram.

Antonino Spinalbese, 26 anni, al suo fianco dalla scorsa estate, successivamente ha aggiunto: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”.

Poco prima la showgirl argentina aveva voluto dedicare un pensiero anche al figlio maggiore, Santiago, 7 anni, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. “Fino all’infinito e oltre, dove nessuno può arrivare”.

