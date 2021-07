Belen Rodriguez, scelta la città in cui nascerà Luna Marì: Moser “Spero diventi come lei!”

Manca ormai sempre meno al parto di Belen Rodriguez con la nascita dell’attesa secondogenita Luna Marì, ormai imminente. La showgirl argentina posta sempre meno sui social rispettando le sue volontà espresse qualche tempo fa, quando aveva spiegato di voler vivere in maniera più privata la sua seconda gravidanza. Adesso però emergono nuove indiscrezioni sul luogo prescelto dalla futura mamma bis per il parto.

Belen Rodriguez prossima al parto: gli ultimi gossip

A quanto pare Belen Rodriguez avrebbe deciso di non partorire a Milano bensì in Veneto. Lo rivela il Corriere del Veneto che per l’occasione ha intervistato Francesco Moser, ex campione di ciclismo in qualche modo legato alla showgirl dal momento che la sorella minore Cecilia è fidanzata con il figlio Ignazio Moser. Francesco, di contro, sembra essere poco informato sulle questioni di famiglia al punto da dichiarare:

Ma come in Veneto? E poi non lo aveva già avuto il bambino? Ah, è una bambina? Sa, di queste cose non mi interesso. Però speriamo che vada tutto bene, che la piccola sia sana e che diventi un’altra splendida Belén.

Intanto nelle passate ore Belen, in vacanza sull’isola di Albarella in provincia di Rovigo si dice “tantissimo emozionata” e martedì scorso, spiega ancora il Corriere, “si sarebbe recata presso l’Azienda ospedaliera di Padova dove avrebbe trascorso diverse ore nel reparto di ginecologia e ostetricia per un controllo prima del parto. E pare che l’intenzione sia proprio di partorire nella città di Sant’Antonio: a seguire la modella in questo ultimo mese di gravidanza sarebbe stata la dottoressa Alessandra Andrisani, ginecologa dell’Azienda Ospedale Università di Padova”.

A tal proposito Francesco Moser si è detto dispiaciuto per non aver avuto modo di salutare di persona la sorella della futura nuora:

Ero a Padova venerdì 9 luglio e se lo avessi saputo sarei sicuramente passato a trovare Belén, visto che ci conosciamo e ormai è di famiglia. Ma Ignazio è così, non mi dice mai niente: siamo due orsi trentini, lui e io.