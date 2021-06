Dopo la nascita di Luna Marie Belen Rodriguez tornerà in televisione quasi immediatamente e pure con due programmi. L’indiscrezione sulla showgirl argentina arriva da 361Magazine.

Le registrazioni inizieranno proprio tra luglio ed agosto, proprio dopo il parto di Belencita. Non ha proprio intenzione di fermarsi, è già alla carica per nuove avventure televisive e la sua agenda è già fitta di impegni per i prossimi mesi.

Belen oltre a Tu si que vales dovrebbe condurre un nuovo programma e il sito aggiunge a tal proposito:

Intenzione di fermarmi? Zero. Belen Rodriguez oltre a svelare di tornare in tv con il programma “Tu si que vales”, ha annunciato un nuovo format in onda su Italia Uno, che la vedrà protagonista, in base alle recente voci di corridoio, la nuova conduzione dell’argentina sarà proiettato verso un programma tv dedicato alle donne, e soprattutto alle mamme lavoratrici.