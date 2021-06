Alla nascita della secondogenita di Belen Rodriguez, ormai, mancano pochissime settimane (tre, quattro al massimo): come si sta preparando la showgirl argentina per l’arrivo di Luna Marie?

“Manca poco”, scrive Belen su Instagram che non vede l’ora di conoscere la figlia a sette anni di distanza dall’arrivo di Santiago avuto dallo showman campano Stefano De Martino.

La showgirl argentina ha tagliato il traguardo della 36esima settimana di gravidanza. Al parto, quindi, facendo due veloci conti, dovrebbero mancare tre/quattro settimane.

Belen Rodriguez ha risposto agli estimatori tramite social in merito alle emozioni che sta vivendo per questa seconda gravidanza:

Sempre su Instagram la showgirl ha ricordato anche il periodo della sua prima gravidanza, quando aspettava Santiago:

Ricordo che quando aspettavo Santiago conducevo in diretta Italia’s Got Talent ed ero oltre l’ottavo mese. Non mi sono presa un congedo perché mi piace stare in movimento e anche perché il mio non è un lavoro stabile, se rifiuti un programma non è detto che poi il programma ti aspetti.