A quanto pare Morgan torna (dopo numerosi anni di assenza) dietro il bancone dei giudici ad X Factor: chi rimane e chi andrà via? Ecco il retroscena pubblicato da Il Messaggero e condiviso da Giuseppe Candela.



Morgan, quindi, dovrebbe prendere il posto di Rkomi. Conferma alla conduzione la cantante Francesca Michielin.

Al fianco di Marco Castoldi ritroveremo Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico.

Morgan era tornato ospite ad X Factor lo scorso novembre del 2022.

Prima di ciò, il cantautore di Monza non aveva di certo parlato splendidamente del talent show:

Castoldi si era scagliato anche contro Francesca Michielin (che ritroverà in studio):

E’ stata concorrente, poi è stata ospite, adesso presenta, a questo punto dovrebbe fare la regia e perché no, anche fare il giudice, cosa ci sarebbe di strano, a questo punto, nulla.

Ma non tanto per la Michielin, per carità è anche una cara ragazza, canta bene ed è spiritosa, io dico che il sistema è un po’ andato in loop, è inquietante. È come una famiglia dove la stessa persona è la madre, il padre, il figlio, e pure l’amico del figlio. La stessa persona! Fa impressione.

Anche perché sinceramente, a parte l’aspetto horror di un organismo che si auto riproduce e autoalimenta, non so se di questo passo si vada molto lontano, anzi credo piuttosto che ci si avviti su se stessi fino a disintegrarsi.