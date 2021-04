La nomination ha iniziato ad avere un peso anche per Miryea Stabile, la vincitrice de La Pupa e il Secchione. Sull’Isola è arrivato il momento di confrontarsi e la giovane sta metabolizzando sempre di più cosa è successo nell’ultima puntata.

Miryea a quanto pare non ha preso benissimo la recente nomination e durante una conversazione con Angela Melillo ed il resto del gruppo ha confidato:

Valentina Persia si è giustificata asserendo che il fatto di aver potuto nominare solo i componenti del proprio gruppo, si sarebbe trovata con le mani legate: “Purtroppo questo gioco mischia le carte e ti crea delle difficoltà”.

Miryea ha però rimproverato il fatto di non averle mai permesso di far parte del loro gruppo: “Parlare solo e sempre tra di voi, non c’è possibilità di includersi […] Ma forse arrivata alla terza nomination sto rosicando un po'”.

Sia Andrea Cerioli che Gilles Rocca l’hanno tranquillizzata sul fatto che nessuno intendesse farla fuori da nessun gruppo. A quel punto però Miryea ha avuto un crollo emotivo:

Raggiunta da Gilles Rocca si è aperta confidando il suo stato d’animo:

Io mi sono fidata per una vita intera di mia mamma ed è stata la prima a pugnalarmi, per 18 anni! Capisci che adesso faccio fatica… Io son cresciuta senza papà. Non sto capendo più nulla! Non so perché mi stanno uscendo queste cose. Per questo cerco sempre il bello e il positivo in tutti. Dovrei evitare tutte le litigate… Forse ho vissuto la nomination come un tradimento…