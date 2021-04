La tensione è alle stelle all’Isola dei Famosi. Miryea Stabile ha scoperto da Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti – le due naufraghe in nomination – di essere giudicata “stupida” da alcuni del gruppo e scoppia a piangere. Questo però è solo l’inizio della tempesta.

Le lacrime dell’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione hanno attirato l’attenzione di alcuni naufraghi, in modo particolare di Francesca Lodo che ha prontamente domandato alla giovane Miryea cosa fosse successo. La replica della ragazza non si è fatta attendere:

La Lodo ha subito asserito di non averlo detto anche se Miryea ha spiegato che secondo Fariba e Beatrice sarebbe stata proprio lei insieme a Valentina Persia, Gilles Rocca e Andrea Cerioli. In confessionale Francesca ha poi commentato:

A prendere le distanze da quanto detto è stata anche Valentina che ha messo in guardia la giovane naufraga su Beatrice. Anche Fariba ha negato di averle mai svelato ciò che l’avrebbe poi fatta piangere:

Svegliati, ti me l’hai chiesto e io ho detto non lo so… Non confondere, lo ha detto Bea.