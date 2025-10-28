Mirko Brunetti, vita stravolta: ecco cosa fa oggi

Dopo l’esperienza televisiva che lo ha reso noto al grande pubblico, Mirko Brunetti ha deciso di cambiare completamente vita. L’ex protagonista di Temptation Island 2023 e del Grande Fratello 2023/2024 ha raccontato a Fanpage.it la sua scelta di dire addio alla televisione per dedicarsi a una nuova passione: la recitazione. Oggi vive a Londra, dove studia cinema e sta costruendo un futuro accanto alla sua nuova compagna, Silvia Ghio.

Brunetti, che per mesi ha fatto parlare di sé per la relazione con Perla Vatiero e il triangolo sentimentale con Greta Rossetti, ha spiegato di aver avuto bisogno di staccare la spina dopo l’intensa esposizione mediatica. “Non è stato facile gestire quel boom di attenzione – ha raccontato – avevo bisogno di ritrovare la mia vita reale, di riscoprirmi come persona e non come personaggio”.

La decisione di trasferirsi nella capitale britannica è arrivata dopo aver iniziato a studiare recitazione a Roma. “Ho cominciato a frequentare corsi di teatro e cinema, poi ho sentito il bisogno di concentrarmi di più sul mondo del cinema. Londra è una delle città più importanti per la formazione attoriale e ho deciso di provarci seriamente. Sono qui dal 23 settembre e mi sento finalmente nel posto giusto”.

“Voglio crescere e diventare attore”, e sui Perletti..

Mirko ha scoperto questa nuova passione solo di recente, ma sembra aver trovato la sua strada. “La recitazione mi fa stare bene, mi fa sentire me stesso al cento per cento. Voglio crescere e migliorare per farmi trovare pronto”.

A chi gli chiede se tornerebbe in tv, risponde con chiarezza: “Ho partecipato a due reality importanti e dopo il Grande Fratello non ho mai pensato di fare altro. Quell’esperienza mi è servita, ma adesso voglio concentrarmi su me stesso”.

Guardando indietro, non rinnega nulla, ma ammette di aver imparato molto: “Rifarei tutto, perché ogni passo mi ha portato dove sono oggi. Cambierei solo il modo in cui ho trattato me stesso: avrei dovuto difendermi di più e pensare maggiormente al mio benessere”.

Oggi Mirko Brunetti vive la sua quotidianità a Londra insieme a Silvia Ghio, conosciuta lo scorso anno in accademia. “Ci siamo incontrati il primo giorno di studi, è stato tutto molto naturale. Viviamo insieme, frequentiamo la stessa scuola e condividiamo la stessa passione per la recitazione. È una persona solare e premurosa, ci capiamo al volo”.

La loro relazione è diventata pubblica solo dopo un po’ di tempo, anche per proteggere Silvia dalle reazioni dei fan della coppia “Perletti”. “Non è stato semplice per lei affrontare i commenti e le critiche, ma lo ha fatto con grande maturità. Non volevo che si trovasse coinvolta in dinamiche che non le appartenevano. Ci siamo presi i nostri tempi, non avevamo bisogno di dare spiegazioni”.

Guardando al futuro, Brunetti si dice sereno e motivato. “Con Silvia sto costruendo qualcosa di solido. Ci sono tutte le basi per un futuro insieme. La mia priorità, adesso, è crescere come attore e come persona”.