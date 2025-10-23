Massimo Lovati verso il Grande Fratello Super Vip, e non solo

Sembra che Massimo Lovati sia il nome a sorpresa che la produzione del Grande Fratello avrebbe contattato per l’edizione Super Vip in programma a gennaio, condotta da Alfonso Signorini.

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni non confermate. Lo stesso Lovati, infatti, non ha né smentito né confermato le voci che circolano. Il rumor è nato dopo un accenno di Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, in cui il giornalista ha parlato delle selezioni per il prossimo Grande Fratello Vip, facendo riferimento a un nome che — a suo dire — lo avrebbe lasciato senza parole, anzi, lo avrebbe fatto “urlare”, senza però svelare l’identità, limitandosi a dire che la persona in questione è legata al mondo della cronaca nera.

Secondo diverse fonti, quel nome sarebbe proprio quello di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, che è stato licenziato dal suo assistito solo poche settimane fa. L’indiscrezione è stata poi ripresa da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e successivamente menzionata anche nella trasmissione Ignoto X, il nuovo programma di cronaca condotto da Pino Rinaldi su La7.

Nel corso della puntata, il giornalista ha dichiarato di aver provato a contattare l’avvocato, ma di non aver ricevuto risposta. Tuttavia, ha aggiunto che Lovati avrebbe recentemente assunto un agente per gestire eventuali proposte televisive, un dettaglio che sembra confermare l’interesse verso il mondo dello spettacolo.

Negli ultimi tempi, Massimo Lovati è stato anche in Albania, dove avrebbe approfittato del viaggio per sistemarsi i denti e presentarsi con un look più curato, forse in vista di una nuova avventura televisiva.

Grande Fratello Super Vip, non solo Lovati: gli altri nomi in trattativa

Oltre a quello di Massimo Lovati, si fanno anche altri nomi per la prossima edizione del reality. Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter Chicchi di Gossip, ha infatti rivelato che la produzione avrebbe contattato direttamente Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi per il nuovo formato del GFVip Gold.

Secondo quanto riportato da Parpiglia, le chiamate sarebbero avvenute in modo informale, senza passare da provini o redazioni, e senza che sia stata ancora definita una data precisa per l’inizio del programma. Al momento, dunque, si tratterebbe soltanto di primi contatti esplorativi.