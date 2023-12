Mirko Brunetti tra Perla e Greta: il piede in due scarpe ha stancato, ecco cosa hanno deciso le sue due ex

“Il rapporto tra Greta, Perla e Mirko? Non me ne frega niente, non mi interessa, mi annoia”. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: le parole di Beatrice Luzzi, in diretta al Grande Fratello ed in riferimento al ‘triangolo amoroso’, sono condivise anche da noi e, probabilmente, dalle dirette interessate.

Mirko Brunetti tra Perla e Greta: la reazione delle due donne

Proprio così: l’indecisione di Mirko rispetto alle due donne, entrambe sue ex, ha annoiato ormai non solo le dirette interessate ma anche il pubblico da casa. Con l’ingresso di Perla si è avvicinato a lei, tanto da provare a baciarlo. E’ stato poi lasciato da Greta e dopo l’ingresso nella Casa di quest’ultima è tornato sui suoi passi, ammettendo l’interesse per l’ex tentatrice.

Mentre sui social non mancano le critiche degli ex “Perletti” delusi dall’atteggiamento di Mirko, le due donne avrebbero preso una decisione e questa volta si sarebbero schierate dalla stessa parte, allontanandosi da Brunetti.

A fare per prima un passo indietro è stata proprio Perla, la quale si è detta pronta a voltare pagina. Alla new entry Monia ha ammesso: “Non lo amo più. So che tipo di uomo voglio”. Ed a quanto pare non è Mirko.

E Greta? Anche lei ha indietreggiato e lo ha riferito direttamente a Mirko:

Una persona confusa nella mia vita non la voglio perché il mondo è pieno di pesci. Perché io devo tenermi il pesce rosso confuso? Lo butto e ne prendo uno nuovo.

A questo punto il solo a dover fare chiarezza, magari gustandosi un po’ di salutare solitudine, sarebbe proprio Mirko.