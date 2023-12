L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha fortemente destabilizzato il percorso di Mirko Brunetti, divenuto ancora più instabile con il recente ingresso di Greta Rossetti. Quest’ultima, come sappiamo, ha deciso di lasciare Mirko in diretta tv dopo aver ritenuto che fosse ancora innamorato della sua ex Perla. Ma cosa prova davvero il ragazzo?

Mirko ancora innamorato di Greta? Le sue dichiarazioni

Durante una recente conversazione con Vittorio, sarebbe trapelata una verità ben diversa rispetto a quella sostenuta da Greta Rossetti. L’ex volto di Temptation Island ha infatti lasciato intendere di provare ancora dei sentimenti per Greta ma, al tempo stesso, di sentire un blocco a causa della presenza di Perla:

Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura.

Su Twitter, dunque, avrebbero ipotizzato un interesse di Mirko per Greta, nonostante il giovane abbia ammesso nei giorni scorsi di non avere intenzione di riprovarsi con l’ex tentatrice.