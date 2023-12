Francesca Sorrentino, ex concorrente di Temptation Island, ha recentemente commentato le dinamiche tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, protagonisti dell’attuale Grande Fratello.

Ho visto la clip di Perla e ho pianto, vederla stare così mi è dispiaciuto tanto. Per me lei a Temptation è stata il mio punto di riferimento, era una necessità, e spero che anche lì le persone le stiano accanto.

Francesca Sorrentino ha parlato anche di Greta Rossetti:

Mi dispiace per la situazione. Ma non so se al posto di Greta sarei entrata o no, perché io sono fatta così. Nelle situazioni però bisogna pure trovarsi. È sempre un’opportunità lavorativa. Va tenuto in considerazione anche questo.