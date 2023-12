Primo confronto tra Massimiliano Varrese e la sua ex fidanzata Monia La Ferrera, nuova concorrente del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Prima di confrontarsi con la sua ex, Varrese si è confidato con Anita Olivieri, svelando di averla lasciata senza astio:

Ci siamo lasciati benissimo. Lei aveva vent’anni. Io trenta e passa. Stavamo benissimo. Solo che io stavo proprio in quel tunnel dopo l’omicidio di mio zio. Poi non c’è mai stato modo di parlare, perché poi ha avuto una storia importante, le figlie.

Dopo l’incontro Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono confrontati e lui ha aggiunto:

Mi è venuta una mezza sincope. Quando entrano le persone qua dentro, anche quando entrano i tuoi parenti che non vedi da tempo, tu li percepisci, senti quello che dicono ma non ti ricordi le parole, ti sembrano un ologramma, vorresti dire un sacco di cose ma non ti vengono le parole perché sei in un mondo parallelo.

Io me lo sentivo. Proprio qualche giorno fa ho detto: “Ho avuto una fidanzata siculo-tunisina”, ma non ho fatto il tuo nome, perché avevo questo sospetto dentro di me.