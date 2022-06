Miriana Trevisan dopo la fine del Grande Fratello Vip ha avuto dei problemi con il figlio Nicola, come da lei stessa confermato in una intervista tra le pagine del settimanale Mio.

Miriana Trevisan, i problemi con il figlio Nicola dopo il Grande Fratello Vip

All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci.

Per fortuna le cose, ad oggi, proseguono di nuovo in maniera serena. Miriana mentre si trovava nella Casa del GF Vip ha avuto modo di stare molto tranquilla per via del suo ottimo rapporto con Pago, il padre di suo figlio ed ex marito che si è preso cura di Nicola in maniera ottimale.

E se le cose con il figlio procedono bene, anche il lavoro va avanti a gonfie vele e la Trevisan starebbe pensando anche al secondo libro.

Discorso differente per l’amore. Dopo i flirt con Nicola Pisu e Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip, Miriana è ancora single ed in cerca di amore ma non ha fretta e attende l’uomo giusto.