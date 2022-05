Brutta disavventura per Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai ed ex protagonista del GF Vip. Durante una diretta Instagram, questa mattina Miriana ha raccontato di essere stata vittima di una aggressione, mentre si trovava con il suo amico Alessandro.

Miriana Trevisan vittima di una aggressione, il racconto shock

Stando al racconto shock di Miriana Trevisan, ad aggredirli sarebbe stato un uomo, probabilmente ubriaco, il quale mentre scattavano delle foto in un parco li avrebbe minacciati e successivamente avrebbe tirato contro di loro dei bidoni contenenti bottiglie.

Miriana ha voluto rendere partecipi i suoi follower raccontando l’accaduto, ancora visibilmente scossa:

Ragazzi siamo appena stati aggrediti, io e Alessandro, ci hanno tirato delle bottiglie. Eravamo in un parco. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha scaraventato un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che non voglio ripetere e che hanno a che fare con il mio cu*o. C’erano anche delle ragazze che praticavano sport. Ovviamente puzzava di alcol, con una bici ci ha seguiti e abbiamo chiesti aiuto ad un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro. Questa è Roma, alle 11 del mattino.

Miriana Trevisan si è detta “nera”, al punto da continuare a ripetere: “Voglio andare a prenderlo, a mostrarlo”. L’ex gieffina e l’amico hanno annunciato la loro intenzione di recarsi in polizia.

La testimonianza integrale nel video in apertura.