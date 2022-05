“In crisi con tutti”, Stefania Orlando svela un retroscena dopo il GF Vip

Stefania Orlando è stata una delle protagonista indiscusse del Grande Fratello Vip 5. Il reality ha fatto emergere un lato inedito della conduttrice, facendosi apprezzare per la sua schiettezza e per il suo carattere. Un’esperienza senza dubbio lunga ed emotivamente impegnativa che tuttavia ha avuto degli strascichi, come rivelato dalla stessa in una recente intervista al settimanale Nuovo.

Stefania Orlando e la crisi dopo il GF Vip

Dopo il GF Vip, quando le luci della spiatissima Casa di Cinecittà si sono spente, Stefania Orlando ha ammesso di aver vissuto una profonda crisi con tutti, compresa se stessa. Al noto settimanale ha svelato:

In realtà ero in crisi non solo con lui, ma anche con i miei genitori, mio fratello…Ho avuto grandi difficoltà a riadattarmi alla realtà dopo il GF Vip.

Una reazione tutto sommato non così inaspettata, conseguenza diretta dei tanti mesi trascorsi all’interno di una Casa, sotto l’occhio attento e costante della telecamera. Dopo il GF Vip, la Orlando ha sentito l’esigenza di restare da sola:

Volevo stare sola e l’unico essere vivente con cui mi trovavo bene era Margot (l’adorata cagnolina, ndr).

Dopo un periodo di crisi iniziale anche con il marito, però, le cose sono andate meglio ed oggi in merito al rapporto con Simone Gianlorenzi ha aggiunto:

Siamo più innamorati che mai!