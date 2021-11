Miriana Trevisan ha messo un punto alla conoscenza con Nicola Pisu. La showgirl alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello ha preso l’importante decisione, anche alla luce degli ultimi eventi avvenuti nella Casa. La feroce lite consumata tra i due Vipponi è stata determinante nella decisione presa dalla donna.

Miriana frena definitivamente con Nicola? Le ultime dalla Casa

Un confronto tra Miriana e Nicola ha segnato il punto sul loro rapporto ed a quanto pare la Trevisan sarebbe determinata a procedere in questa direzione, indipendentemente dall’esito del televoto che potrebbe oggi mettere alla porta del GF Vip uno tra Nicola, Gianmaria e la stessa ex ragazza di Non è la Rai.

Come riferito dagli amici di Biccy.it, le parole di Miriana in merito sono state più che chiare e proprio rivolgendosi a Nicola la donna avrebbe detto:

Io ti ho trattato da uomo. Sicuramente adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo. Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata. Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così.

Nicola, di contro, ha insistito più tardi chiedendo alla sua inquilina se i due potessero avere in futuro una possibilità, anche a telecamere spente ma anche di fronte all’ennesimo tentativo Miriana è stata chiara:

Non ne parliamo ti prego, basta. Ho sofferto fin troppo questa settimana. Non c’è nessun fuori di qui. Siamo amici e va benissimo così. Se una persona non si innamora, non si innamora, non bisogna essere arrabbiati. Nicola non ho detto che sei cattivo o che non ti sopporto. Però sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace, quindi basta. Ci credo che di solito non sei rabbioso e che forse è il contesto, ma con me lo sei stato qui. Io della possibilità di vederci fuori non ne voglio più parlare, non ne voglio più parlare, mi sto innervosendo di nuovo. Ti chiedo per favore di non parlarne perché mi metti in difficoltà.