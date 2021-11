Il rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ha subìto una brusca battuta d’arresto tale che il nuotatore ha nominato le sorelle durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

“E’ una ossessione” Miriana commenta il rapporto tra Lulù e Manuel

Oggi, nel corso del daytime, Lulù è scoppiata a piangere perché sente la mancanza di Manuel e non vuole passare per la “cattiva” della situazione. Proprio per questo motivo, si è raccontata in confessionale:

Non voglio passare per quella cattiva che non lo lascia vivere e non lo lascia libero. E’ ovvio che sono triste perché mi ci hanno nominato e potevano votare altre persone e potevano capire. Io semplicemente mi avvicinavo a lui perché voglio bene a lui ed ho bisogno di stare con lui. Ogni volta, sia in amicizia che in amore, mi sono messa dietro gli altri e non è una scusa. Volevo solo mandare un messaggio: a me dispiace molto per quello che è successo.

Manuel è stato netto:

E’ tutto molto chiaro, parlano i fatti, non parlano tanto le parole, se oggi sono stato male c’è un motivo per questo motivo nomino le principesse.

Altrettanto dura Miriana che ha parlato di “ossessione”:

Non può vivere con uno specchietto retrovisore perché va a sbattere. Non può vivere nel passato. Molti di noi qua dentro hanno un passato dolorosissimo, tra cui Manuel ma non usano questo pretesto per giustificare una ossessione. Lulù sta scrivendo una lettera di scuse a Manuel perché è dispiaciuta e non vuole perderlo. Lei è dolcissima ma non deve esagerare con le attenzioni.

L’amore che prova Lulù per Manuel è sicuramente a senso unico ma non riesco a puntare il dito contro i sentimenti di questa ragazza.