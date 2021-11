Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continuano a far parlare molto sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A dire la sua è stato anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, il quale si è espresso sui due giovani – e non solo – attraverso le sue Instagram Stories.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, Lorenzo Amoruso ha spiegato cosa pensa di Lulù e soprattutto dell’atteggiamento della principessa etiope nei confronti di Bortuzzo.

Parlando della giovane Selassié ha commentato:

Credo che Lulù ragazza dolcissima a mio parere, abbia avuto momenti difficili nella sua vita e questo l’ha segnata in maniera profonda ma detto ciò non può soffocare con le tante attenzioni che lei vorrebbe una persona che non è ancora fuori dal tunnel.