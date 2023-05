Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip che hanno iniziato anche una convivenza fuori dal reality show.

Micol, intervistata tra le pagine del settimanale Mio, ha svelato che trovare l’amore nella Casa del GF Vip era l’ultima cosa che si sarebbe aspettata le potesse accadere:

Probabilmente era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa. Tra l’altro, ho incontrato una persona che non credevo potesse esistere neppure fuori dalla Casa. Trovarla dentro è stato spiazzante. Soprattutto per me, perché faccio davvero fatica a innamorarmi.