Tavassi e Micol convivono: dal primo “ti amo” al sesso dopo il GF Vip

Edoardo Tavassi dopo la fine del Grande Fratello Vip, intervistato da Radio Cusano Campus, svela di avere messo in piedi una sorta di convivenza con la fidanzata Micol Incorvaia.

Micol è la persona più ritardataria della storia. Ti mette in condizione di far delle figure assurde. – riportano le colleghe di IsaeChia – Hai appuntamento alle 21, non possiamo arrivare alle 22. Metti la sveglia un’ora prima. Io invece sono puntuale ed è l’unico difetto che per adesso ho trovato in lei.

Stando a Roma spesso viene da me, abbiamo iniziato a fare una sorta di convivenza, quella vera, non quella del Grande Fratello Vip che era un po’ particolare e devo dire che sto proprio bene, ci troviamo in tante cose. L’unico difetto è che è ritardataria in una maniera incredibile. E dormigliona. Se non dorme quelle 18 ore al giorno non carbura. Lei e la sorella Clizia hanno una genetica pazzesca. Secondo me si surgelano prima di andare a dormire.