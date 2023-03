Micol si “lamenta” del look di Oriana e Antonella non nasconde il suo risentimento: “Ho sentito una cosa…”

Manca poco alla nuova diretta del GF Vip e ad essere protagonista della 42esima puntata sarà, tra gli altri Vipponi, anche Micol Incorvaia. Oltre a ricevere una sorpresa da parte del GF Vip (che potrebbe essere un messaggio da parte del fratello, ampiamente reclamato dalla stessa), nelle ultime ore la Incorvaia ha vissuto un momento di sconforto.

Micol contro il GF Vip, Antonella ascolta un suo sfogo

Micol, nel dettaglio, si sarebbe lamentata per le direttive del GF Vip relative al look. Alle ragazze, nel dettaglio, sarebbe stato imposto di indossare le calze sotto i vestiti: “Ad Oriana Marzoli fanno mettere le calze velate, a me no”, ha lamentato la sorella di Clizia.

Ma questa non sarebbe stata la sola lamentela: la Incorvaia infatti, si è poi sfogata con Giaele per il presunto trattamento ricevuto dalla produzione del reality.

Da un po’ penso a queste cose. Mi sento abbandonata sinceramente, mi fa stare male da un po’. Oggi ho versato due lacrime. Non chiedo niente, che dovrei chiedere: “Perché non mi ca*ate?”. Non elemosino nulla. Evidentemente a loro non interesso, lo penso.

Con Edoardo Tavassi, invece, si sarebbe lamentata dei Donnalisi e dell’attenzione a loro rivolta. Ad ascoltare il suo sfogo sarebbe stata però proprio Antonella, che a sua volta si sarebbe sfogata con Onestini e Daniele:

Ho sentito Micol e Tavassi che erano nel van e parlavano. Però Tavassi non ha detto niente di male, stava solo ascoltando Micol che si stava sfogando. Lei si lamentava di molte cose. Ho sentito una cosa che mi ha un po’ infastidita, però ho fatto finta di niente. Capisco che a delle persone possa dare fastidio che si parli di noi, però è amica di Edoardo.

Antonella non ha nascosto la sua delusione per le parole che ha ascoltato, rivolto soprattutto a lei e a Donnamaria.