Mattia Incorvaia, chi è il fratello di Micol del GF Vip: lavoro e vita privata

Da settimane Micol Incorvaia, concorrente del GF Vip reclama una sorpresa da parte del fratello Mattia. Oltre a Clizia, infatti, Micol Incorvaia ha anche un fratello e proprio di recente ha manifestato la sua grande mancanza e la voglia di ricevere un segnale da parte sua e dal resto della famiglia. Ma chi è Mattia Incorvaia?

Classe 1990, il giovane Mattia Incorvaia, fratello di Micol del GF Vip, sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro. Nato a Pordenone, da piccolo si è poi trasferito ad Agrigento, in Sicilia, con la famiglia al completo.

Dopo aver studiato presso il Liceo Scientifico – fa sapere DonnaGlamour.it -, Mattia avrebbe poi frequentato la facoltà di Economia Aziendale all’Università Carlo Cattaneo Liuc di Varese.

Molto riservato – lo si comprende anche dal fatto che il suo profilo Instagram sia blindatissimo – Mattia Incorvaia avrebbe proseguito la carriera nell’azienda di famiglia, la Incorvaia Costruzioni SRL, da responsabile sviluppo business. Secondo la bio social è Founder & CEO della Incorvaia Capital Edile S.r.l. è una società che si occupa di sviluppo immobiliare.

Top secret anche sulla vita privata, dal momento che il suo profilo Instagram resta blindato, quindi impenetrabile.

Foto: Facebook

Penso parli anche della famiglia non del programma è da giorni che dice che non capisce perché il fratello o altri non le facciano una sorpresa si sente un po’ abbandonata da loro ❤️‍🩹#gfvip #incorvassi

— camilla (@camillajoy43) March 16, 2023