Di questo Grande Fratello Vip molto particolare, forse ci ricorderemo delle amicizie che si sono venute a creare nella Casa. Tra le più belle quella formata da Micol Incorvaia e Giaele De Donà, nata fin dalle prime battute.

Micol, chiacchierando con Milena Miconi, ha parlato dei primi passi di questa bella amicizia, svelando di essere stata diffidente nei confronti di Giaele che, fin dal suo ingresso, si era subito dimostrata disponibile e amichevole:

Mia sorella me l’aveva detto: ‘Vedrai che ti troverai con Giaele’… Quando sono arrivata, per la distribuzione dei letti, lei mi ha chiesto se volessi dormire con lei ma io non avevo voglia, ti giuro. Poi tre giorni ed eravamo come sorelle, proprio… Sono riuscita subito a vedere il suo lato così sensibile ed amabile.

A me dispiace che questa roba non sia venuta fuori fin da subito però è venuta fuori dopo. Ma non è venuto fuori tutto, lei ha una storia incredibile, dall’infanzia fino ad oggi… ed il fatto di avere un marito benestante è solo una piccola parte di lei che comunque non trovo criticabile: di che cosa stiamo parlando?

Tra l’altro, oltre ad avere un marito benestante loro (Giaele e il marito) sono impegnati in un sacco di cause umanitarie, anche adesso ha preso in mano la battaglia sulla pensione di invalidità che non viene concessa a sua madre…