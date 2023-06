Micol Incorvaia (giustamente) ha perso la pazienza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è scagliata contro i fan invadenti che alimenterebbero solo stupide faide social.

Parlando anche per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno partecipato insieme a Micol al reality show, ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter:

Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco -ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla ‘realtà’ decidono per se stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene.