Micol Incorvaia non vede l’ora di convivere con Edoardo Tavassi dopo il Grande Fratello Vip. E così, la sorella minore di Clizia ha scritto una lettera al fidanzato tra le pagine del settimanale DiPiù.

Micol Incorvaia vuole convivere con Edoardo Tavassi? La sua risposta

Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa sei mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso: anche tu vuoi avermi sempre accanto. Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. E nessuno dei due riesce più a reggere questa situazione. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare a nostro modo una famiglia.

Micol ha anche deciso di convivere con Edoardo un mese in Sicilia, per anticipare i tempi. Dopo questa “prova” la Incorvaia deciderà se andare a Roma da Tavassi anche se casa sua, così come ha svelato, è già piena di accessori e manga sistemati già in un angolo personalizzato tutto suo.