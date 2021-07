Michelle Hunziker choc: “Ricatti sessuali in cambio di ingaggi”

Il mondo dello spettacolo nasconde numerose insidie. Lo sa bene Michelle Hunziker che in una intervista rilasciata tra le pagine di Chi Magazine firmata dalla bravissima Azzurra Della Penna ha parlato delle avances ricevute, e sempre rimandate al mittente, per fare carriera.

C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi . Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola.

Michelle fa pure una precisa riflessione sulle donne:

Per la Hunziker la strada è ancora lunga:

Finalmente ci sono donne che arrivano ai vertici e da qui in poi questa dovrà diventare normalità. Ma nella quotidianità… Ma nella quotidianità… Spesso con Doppia difesa vediamo donne intrappolate in situazioni insopportabili da vent’anni e ci chiediamo come sia possibile.

C’è di mezzo la paura per i figli, il fatto di non avere mai lavorato: è una scelta nobile quella di occuparsi della famiglia, però poi le donne che incontriamo sono molto pentite di averla fatta.

Vengono schiacciate, viene detto loro: ‘Sei una buona a nulla e non vali niente’. E così se dopo vent’anni dici: ‘Ok, non voglio più subire’, dall’altra parte c’è la totale negazione, la totale non accettazione. E quell’uomo con cui dividi la tua vita diventa aggressivo e pericoloso. Per questo, ripeto, l’emancipazione è fondamentale.