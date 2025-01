Michele Riondino, moglie e figli: vita privata e curiosità sull’attore

Michele Riondino, nato a Taranto il 14 marzo 1979, è un attore che ha saputo distinguersi nel panorama italiano. Dopo essersi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2001 con Casa Famiglia al fianco di Massimo Dapporto.

Michele Riondino, la carriera

La sua carriera televisiva prosegue con Compagni di scuola nel 2001, dove ha lavorato con attori come Massimo Lopez e Riccardo Scamarcio. Successivamente, ha recitato in Incantesimo (2002) e ha ottenuto un ruolo rilevante in Distretto di Polizia dal 2003 al 2005. Nel 2006 è apparso nella miniserie La freccia nera su Canale 5, diretta da Fabrizio Costa.

Il grande successo arriva con il ruolo di protagonista in Il giovane Montalbano dal 2012 al 2016, una performance che gli ha garantito un posto d’onore nel cuore degli spettatori.

Parallelamente alla televisione, Michele Riondino ha avuto una carriera cinematografica di successo. Ha debuttato nel 2004 con Uomini & donne, amori & bugie e ha continuato con film di rilievo come Il passato è una terra straniera (2008) di Daniele Vicari e Dieci inverni (2009) di Valerio Mieli, per il quale ha vinto il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento.

Tra i film più noti troviamo Gli sfiorati (2011) di Matteo Rovere, Bella Addormentata (2012) di Marco Bellocchio, e Il giovane favoloso (2014) di Mario Martone. Recentemente, ha partecipato a Restiamo amici (2019), I nostri fantasmi (2021), e alla serie Netflix Fedeltà (2021).

La vita privata di Michele Riondino

Sul fronte personale, Michele Riondino è sposato con la make up artist Eva Nestori. La coppia si è unita in matrimonio il 13 giugno 2023 a Noto, Sicilia, nello splendido Palazzo Ducezio. La cerimonia è stata officiata dal sindaco Corrado Figura e ha visto la partecipazione di amici intimi come Diodato e Massimiliano Devoli.

La coppia ha due figlie, Frida, nata nel 2014, e Irma, nata nell’aprile 2020. La loro storia d’amore è iniziata durante le riprese de Il giovane Montalbano, e da allora il loro legame si è consolidato, diventando uno dei più seguiti e ammirati nel panorama dello spettacolo italiano.

Michele Riondino è molto legato alla sua città natale, Taranto, tanto da diventare direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Taranto dal 2012, insieme a Roy Paci e Diodato. Questo impegno sottolinea il suo forte legame con le radici e la comunità locale.

Il percorso artistico di Michele Riondino continua ad essere ricco di nuovi progetti, sia in televisione che al cinema. La sua versatilità e il talento gli permettono di spaziare tra diversi generi, mantenendo sempre alta la qualità delle sue interpretazioni.