Michele Morrone ed Elena D’Amario si sono frequentati tempo fa. In queste ore, una fotografia postata proprio dall’attore di 365 giorni ha letteralmente fatto impazzire i follower.

Michele Morrone sta (di nuovo) con Elena D’Amario?

Nello scatto in bianco e nero Morrone compare proprio in compagnia di Elena D’Amario, con tanto di tag in evidenza: i due sono tornati insieme?

Il mio adorato Very Inutil People aggiunge un dettaglio importante:

Una nostra fonte affidabile ci ha riferito di averli visti assieme a Pescara mano nella mano. Hanno fatto foto separatamente con la persona che li ha beccati in atteggiamenti amorevoli. Appunto, la D’Amario sembrava anche voler tenere il massimo riserbo sulla cosa. Certo è che con un selfie pubblico su Instagram, la coppia ha fatto ben poco per nascondere il fatto di essersi ricongiunta…

Il significato del tatuaggio di Morrone

Michele Morrone, parlando di storie vere o presunte, è intervenuto sui social anche per svelare il significato del suo ultimo tatuaggio.

Per molti, la scritta AMS sarebbe una dedica alla ex Anna Maria Sieklucka, attrice polacca molto famosa.

Lui, per smentire questa indiscrezione, ha svelato il vero significato del suo tatuaggio: