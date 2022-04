Jessica Selassiè svela cosa faceva Michele Morrone prima del successo

Durante la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè ha svelato un retroscena inedito su Michele Morrone, attore e attuale protagonista del secondo capitolo di 365 giorni distribuito da Netflix.

Il secondo capitolo di 365 giorni, la saga erotica con protagonista Michele Morrone, è su Netflix. Come il primo film, rappresenta una sorta di versione italiana di 50 sfumature di grigio, in cui i protagonisti sono Michele Torricelli e Laura Biel.

Quando Jessica Selassiè si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato un gustoso retroscena con protagonista proprio Michele Morrone prima di diventare famoso.

A quanto pare, il celebre attore di 365 giorni, nel lontano 2009 faceva l’acchiappino a Roma, parola di Jessica. La princess, infatti, salutando tutti gli amici di Roma, aveva citato anche “uno famoso” che faceva questo lavoro.

Successivamente aveva fatto ufficialmente il nome: Michele Morrone.

Jessica ha poi concluso: “Ci vedrei anche Alessandro a farlo…”.

A spiegarci il significato è vice.com:

La storia degli acchiappini, detti anche acchiappaturisti o buttadentro, è recente. Nati a New York negli anni ’50, sono arrivati fino in Europa dalla Spagna, sulle Ramblas di Barcellona, dove è molto facile entrare in un ristorante per mangiare un boccone al volo. Da lì, negli anni ’80, qualche italiano avrà annusato la cosa e ha deciso di esportare il modello anche da noi.

Le città che hanno i buttadentro sono in genere quelle d’arte: Firenze nella zona del Ponte Vecchio, Roma in tutto il centro, Venezia a San Marco e poi ci sono le mete estive, dove questo lavoro lo fanno i ragazzi d’estate per tirare su due soldi.