Mercedesz Henger sta per tornare protagonista all’Isola dei Famosi in qualità di naufraga. Ad annunciare la sua presenza, già anticipata nella giornata di ieri, è stata anche Ilary Blasi, padrona di casa del reality di Canale 5. Mercedesz all’Isola potrebbe trovare l’amore?

La clip di presentazione di Mercedesz Henger, prossima naufraga dell’Isola dei Famosi, è stata mostrata solo a due concorrenti: Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Nel video l’influencer si è dichiarata single ed ha al tempo stesso descritto quali caratteristiche dovrebbe avere il suo uomo ideale:

Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi. Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto.