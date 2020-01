Melaverde, puntata 5 gennaio: in replica con Ellen Hidding, info streaming

La prima puntata del nuovo anno di Melaverde andrà in onda questa domenica 5 gennaio ed ancora una volta si tratterà di un appuntamento in replica. Le nuove puntate, infatti torneranno a breve, ma nel frattempo possiamo riguastarci i viaggi in compagnia della trasmissione in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono in vacanza ancora per un po’ ma quale miglior modo di ingannare l’attesa se non quello di rivedere alcuni dei servizi più belli andati in onda nella passata stagione? Ecco a seguire quali sono le anticipazioni e le info per lo streaming.

Melaverde, anticipazioni replica 5 gennaio

La replica che Ellen Hidding ci racconta nella puntata di oggi di Melaverde inizia negli anni ’50 del secolo scorso. Sono anni in cui pastorizia vuole dire ancora condurre gli animali alla ricerca del pascolo migliore, seguendo il variare delle stagioni, per ottenere il latte migliore da trasformare in formaggio. Alla fine della primavera e all’inizio dell’inverno si rinnova il rito della transumanza, che fa muovere mandrie e greggi dall’Appennino Tosco Emiliano fino alle colline pisane e ritorno.

Siamo in Toscana, in provincia di Pisa, per conoscere innanzitutto l’ovino Massese, una razza antica di pecore, il latte della quale viene ancora oggi utilizzato per produrre grandi pecorini a latte crudo. La famiglia di pastori che conosceremo, negli anni è cresciuta e oggi realizza una settantina di formaggi diversi con latte di pecora, vacca e capra. Alcuni davvero unici e particolari: come il “Roncione” ad esempio, affinato in una grotta di tufo naturale poggiato sulla paglia. Ma saranno tantissime le curiosità sui formaggi prodotti da questa azienda. Vedremo formaggi con zafferano, pistacchi di Bronte, castagne, tartufo, olio extravergine ed erbette bio, e molti altri. Lavorazioni artigianali secondo tradizione dove però la tecnologia è fattore fondamentale per il raggiungimento del massimo obbiettivo di qualità.

Allevamento Jersey: servizio in replica

Nel corso della puntata si parlerà anche di latte di vacche di razza Jersey, che incontreremo in un allevamento particolare, completamente biologico. Qui, da venticinque anni, Carlo porta aventi un lavoro di selezione e miglioramento di questa razza, soprattutto per le caratteristiche di qualità del suo latte. Un “oro bianco” per certi versi diverso dagli altri, eccezionale per fare formaggio, non solo biologico ma ricco di particolari proteine, dette bta caseine, importanti per il consumo ed il benessere umano. Ci sarà anche un interessante sezione dedicata alle differenze tra tutti i vari tipi di latte che si possono trovare in Italia. Vaccino, di bufala, di capra, di pecora, di asina e di cavalla. Quali sono le loro caratteristiche e quali le differenze tra uno e l’altro?

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata in replica di oggi 5 gennaio 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.