A Maurizio Costanzo, come ad alcuni spettatori, non sono particolarmente piaciute le recenti esternazioni di Cecilia Rodriguez rese durante la sua ultima ospitata all’Isola dei Famosi. L’influencer, chiamata a supportare il padre Gustavo ed il fratello Jeremias (che ha intanto abbandonato il reality), nel parlare delle prove dell’Isola aveva detto: “è organizzato alla fine, diciamo la verità”.

Cecilia Rodriguez aveva già spiegato cosa intendesse nel video in apertura, ma nel frattempo ad intervenire è stato anche Maurizio Costanzo, nella rubrica “Le pagelle Tv di Costanzo” sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Rispondendo ad una spettatrice che aveva ritenuto le parole dell’argentina “gravissime”, il giornalista ha invitato alla cautela.

Secondo Costanzo, in effetti, andrebbe certamente analizzato l’intero contesto nel quale quelle affermazioni sono state fatte. Tuttavia ha sentito di difendere a spada tratta l’Isola dei Famosi asserendo:

Penso che in ogni programma – ma magari mi sbaglio – ci siano dinamiche “preparate” dagli autori, il che non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante, appetibile e, quindi, prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo.

Tuttavia, ha proseguito Maurizio Costanzo, ‘bacchettando’ Cecilia Rodriguez e tranquillizzando la spettatrice:

Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa. E, secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodríguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto. Quindi, stia tranquilla: L’isola dei famosi è un reality… reale. Il resto sono chiacchiere.