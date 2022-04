Tra i naufraghi sull’Isola dei Famosi c’erano due Rodriguez: il capofamiglia Gustavo e Jeremias, il fratello di Belen e Cecilia. I due naufraghi non sono molto amati dai colleghi e, proprio per questo motivo, anche il pubblico non li ha premiati.

Il segreto di Jeremias Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi

Jeremias è già tornato in Italia ed ha riabbracciato la fidanzata Deborah Togni, mentre Gustavo si trova sull’altra Isola in attesa di poter rientrare in gioco (oppure no). Nel frattempo, tra le pagine di Nuovo TV, si parla nuovamente del “segreto” che affligge il fratello minore di Belen:

Antonio Zequila, rientrato in Italia dalle spiagge dell’Honduras, ha detto: «Jeremias è irrispettoso. È sgarbato pure col padre, lo ha fatto piangere. Gustavo mi ha rivelato un segreto sul figlio che non posso confidare», ha detto. Per Cecilia, che difende il fratello da tutti, è solo una strategia dei naufraghi: «Cercano di buttare fuori i più forti per restare in gioco con qualcuno di meno conosciuto, che non abbia il nostro cognome». Ma il pubblico ricorda bene quello che lei rivelò quando era al Gf vip 2: «ln Argentina Jeremias ha fatto un casino, mio padre lo rinchiuse in casa». Parole che ora, sommate a quelle dei naufraghi, hanno creato il caso: che cosa nasconde Jeremias? Il suo segreto potrebbe offuscare l’immagine delle sue famose sorelle?

La rivista diretta da Riccardo Signoretti prosegue:

Lo stesso Jeremias si era confidato: «Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso, perché ho una sorella numero uno… Quando ho iniziato a stare male mi sono rinchiuso, non volevo parlare con nessuno. Spaccavo tutto, la casa, i vetri. Ho ricordi brutti, ho fatto cose brutte, del male a qualcuno», aveva detto lui.

E ora tutti si domandano: scopriremo qual è questo segreto inconfessabile dei Rodriguez?

Stasera Jeremias sarà ospite di diretta con Ilary Blasi, vedremo se si parlerà anche di questo argomento.