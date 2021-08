Maurizio Costanzo tra le pagine di Nuovo (dove cura una rubrica) lancia una bella stoccata a Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca che ha trovato la sua fortuna con i reality show iberici (dove si piazza sempre molto bene).

“Ora che Gianmarco è arrivato secondo a Supervivientes pensa che per lui comincerà una nuova carriera tv in Italia? Dovremmo smetterla di dare spazio ai mezzi vip solo perché fanno un reality”, chiede una lettrice tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Pronto l’attacco di Maurizio Costanzo che boccia il modello e non lo considera adatto all’esordio ufficiale anche nella televisione italiana:

Dopo il secondo posto conquistato da Gianmarco a Supervivientes, Luca Onestini ha perso la pazienza sui social per la mancata vittoria del fratello:

È molto triste. Ho tutti i messaggi da parte di ragazzi che hanno tentato di votare per Gianmarco, ma non gli è stato permesso. Credo che tutto questo sia molto triste e credo che vincere così, non sia vincere. È molto brutto. Se fossi il vincitore, sarei triste per questo.