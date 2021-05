Maurizio Costanzo bacchetta Diletta Leotta dopo lo sfogo sul gossip

Dopo Barbara d’Urso anche Maurizio Costanzo ha deciso di “rimproverare” Diletta Leotta dopo il suo sfogo contro il gossip e la smodata ricerca della privacy in merito alla storia con Can Yaman.

Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta deve staccare dai social, fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare nemmeno più TV. Ci sono tanti modi per far parlare di sé, ma il migliore è sempre il primo: e cioè non farsi trovare.