Barbara d’Urso dura con Diletta Leotta: “Stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa!”

Polemica in atto a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, in merito alle parole di Diletta Leotta che di recente si è scagliata contro il “giornalismo spazzatura”, accusando i paparazzi sempre pronti ad immortalare ogni suo momento. E punta il dito contro le falsità riportate dai giornali. Un lungo sfogo che sembrerebbe trovare l’appoggio del (presunto) fidanzato Can Yaman.

Barbara d’Urso durissima su Diletta Leotta

Il caso è stato affrontato nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso ed i suoi ospiti. Rita Dalla Chiesa, in collegamento con la trasmissione ha rammentato come nel corso della sua carriera abbia avuto spesso a che fare con i paparazzi, “per anni”, soprattutto “in un periodo particolare nella mia vita”, ma senza mai prendersela con loro.

Io dico sempre grazie ai paparazzi ed ai giornalisti. Se non ci fossero loro, magari esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è una ragazza molto carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere. Se oggi arriva sui tavoli dei direttori una foto che a lei non fa piacere che venga mostrata perchè preferisce far credere a una storia diversa, questo è un problema suo!

Ad intervenire è stata anche Lory Del Santo che, dallo studio di Pomeriggio 5 ha commentato:

Spuntare sopra lo star system o rifiutarlo dopo che ti ha fatto mangiare per lungo tempo è impensabile, il suo sfogo è assurdo!

A prendere la parola è stata quindi proprio Barbara d’Urso che tornando sul post Instagram di Diletta Leotta ha commentato:

Lei scrive la mia nonna, che tanto è abituata alle luci dello spettacolo immagino, mia nonna pensa che io sia una mangiauomini eccetera, e poi due giorni dopo escono quelle foto in cui si bacia con un altro? Lei è giovane, il consiglio è di stare zitta. Tutti noi abbiamo vissuto con i paparazzi sotto casa. Mi hanno dato mille fidanzati non veri. Io ci ho sempre riso, evviva i paparazzi! Sennò stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con altro!

A chiosare è stato il paparazzo Alan Fiordelmondo che ha aggiunto:

Mi sembra strano che oggi sia contro a giornalisti e fotografi. Se ha paura che la nonna si offenda che cambi lavoro.

Infine Barbarella ha concluso: