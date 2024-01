Matthew lascia lo studio, c’entra Rudy Zerbi: gli spoiler di Amici 23

Amici 23 spoiler, cosa ci rivelano le anticipazioni della nuova registrazione? Matthew alla fine della puntata è uscito dallo studio dopo una discussione con Rudy Zerbi.

Matthew lascia lo studio di Amici 23, c’entra Rudy Zerbi

Durante la fine della puntata Matthew è uscito dallo studio, probabilmente a causa delle parole di Rudy nei suoi confronti.

Rudy non ha apprezzato l’esibizione del suo allievo e per questo doveva essere ultimo in classifica al posto di Sarah; parte così una lite con Anna Pettinelli.

Il prof di canto ha dato anche 0 ad una cover di Renato Zero che non ha cantato in puntata Matthew.

Zerbi ha anche criticato il fatto che l’allievo di Amici 23 si sia buttato a terra, cercando di imitare altri artisti, senza inserire nulla di persona nell’esibizione.

SuperGuidaTV in merito aggiunge:

Discussione per Matthew: tra le canzoni che doveva cantare vi erano: I migliori anni della nostra vita a cui Zerbi dà 0. Lui canta Me ne frego Achille Lauro e prende 5.

Ecco le altre anticipazioni della nuova registrazione:

