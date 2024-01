Il 5 gennaio si è registrata la nuova puntata di Amici 23 che vedremo in onda questa domenica pomeriggio. Oltre alle anticipazioni, anche delle novità in merito a Mida, cantante molto amato della scuola.

La sua esibizione in studio ha generato una viva discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ecco cosa riferiscono le anticipazioni di SuperGuidaTV:

Discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per Mida perché per la prima le barre inserite sulla canzone di Tedua erano senza senso. Maria vede Mida giù di morale, gli fa cantare Rosso fuoco e gli consegna il disco d’oro.

E ancora:

Lite tra Raimondo Todaro da una parte e Francesca Tocca e Umberto Gaudino dall’altra.

La lite tra Todaro e i professionisti si è verificata perché il prof ha detto che Giovanni non è stato bravo nella coreografia in quanto in settimana lui non ha lavorato con l’allievo.