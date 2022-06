Matteo e Valeria in crisi dopo Uomini e Donne? “Lui ci sta marciando come ha fatto con Sophie…”

Dopo la scelta di Uomini e Donne, le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sembrano andare come previsto. Deianira Marzano, ha ricevuto numerose segnalazioni che parlano già della coppia in crisi a distanza di pochissime settimane dalla loro decisione.

Matteo e Valeria già in crisi dopo Uomini e Donne? Spuntano nuova segnalazione

Tra le ultime news degne di nota, l’assenza di Matteo al compleanno di Valeria. Lui, secondo le indiscrezioni ricevute dall’esperta di gossip, sarebbe partito in camper per l’Inghilterra e starà via per un mese saltando, quindi, il compleanno della sua fidanzata che cade proprio oggi.

A tal proposito, Matteo è intervenuto confermando di essere partito:

Stiamo andando in Inghilterra con il camper al matrimonio di mia cugina. Si tratta della classica vacanza di famiglia che facciamo una volta l’anno tutti insieme e quest’anno abbiamo scelto di fare Irlanda. Praticamente andiamo al matrimonio che è a Manchester anzi prima a Liverpool che mia mamma è di lì e poi andiamo in Irlanda.

Se il matrimonio non è proprio questo sabato, Matteo non avrebbe potuto raggiungere la sua famiglia dopo in aereo e rimanere in Italia per festeggiare il primo compleanno in coppia con la sua nuova fidanzata?

A quanto pare no… Ma non finisce qui.

Deianira Marzano ha pubblicato una nuova segnalazione che confermerebbe lo scarso interesse di Matteo nei confronti di Valeria:

Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidati!