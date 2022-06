Ex del GF Vip pronto per Uomini e Donne: “Spero di trovare l’amore in TV”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, è stato ospite di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, la trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro, parlando della possibilità di partecipare a Uomini e Donne.

Antonio Medugno verso Uomini e Donne? L’ex del GF Vip mostra interesse

Di recente si è spesso parlato del possibile approdo di Antonio Medugno a Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione?

Ad oggi non è una cosa certa, non è arrivata nessuna richiesta e non c’è nulla di sicuro.

Tuttavia, ha precisato Medugno parlando con l’ex inquilina Manila Nazzaro: “Se lo chiedi a me è la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore”. Una voce, quindi, non del tutto infondata.

Antonio Medugno prossimo tronista di Uomini e Donne per cercare la sua anima gemella in televisione? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito questo desiderio: “potrebbe essere una esperienza”.

Quest’anno Antonio vuole fare tutte vacanze italiane: “andrò in Puglia per la prima volta per sei giorni, a Polignano”.

E se dovesse incontrare l’amore proprio in Puglia? Medugno ha svelato di averne già conosciuta una, facendo riferimento all’ex corteggiatrice Giulia D’Urso con la quale avrebbe avuto un breve flirt non particolarmente memorabile.