Matteo Diamante, intervistato da Radio Cusano Campus, ha parlato della rottura degli Oriele sostenendo di essere un fan dei Donnalisi e raccontando come procede il suo rapporto con Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip.

Gli Oriele? Analizzando quello che sta succedendo, un po’ dispiace. Ci sono sempre delle motivazioni dietro che chiaramente nessuno sa. Il web vede solo la parte brutta di due persone che si fanno del male, litigano. Non sto dicendo che uno sbaglia o meno. Sicuramente se si vuole tenere un rapporto, quando si litiga è meglio non esagerare sui social.

A meno che non ci sia qualcosa dietro, allora forse è più litigare sui social che litigare per i fatti propri. C’è da dire che io e Oriana non è che abbiamo avuto tutto questo gran rapporto, anzi ti dico la verità, non ci stiamo neanche più di tanto simpatici.

Personalmente avevamo chiarito dentro la casa, però poi mi è venuto il dubbio, siccome in teoria c’era l’opzione che uno di noi tre doveva rimanere dentro, non vorrei che questa voleva far pace perché “almeno ho un amico in più” e non la nomino. Ti vengono un po’ di dubbi lì vedendo anche fuori le cose che sono successe, le varie dinamiche. Detto questo mi dispiace, non me ne vogliate.