Nella prima serata di ieri di Real Time si è conclusa la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. La coppia formata da Salvatore e Santa, come immaginato, ha deciso di separarsi in malo modo. Santa, in particolare, dopo essersi sfilata la fede è letteralmente scappata lasciando il suo ex marito da solo dopo uno scontro di fuoco davanti ai tre esperti.

Matrimonio a prima vista: Santa si racconta, rivelazioni su Salvatore

Proprio Santa Marziale, catanese, si è raccontata ai microfoni di Fanpage.it ripercorrendo la sua esperienza a Matrimonio a prima vista. Con Salvo però, nel suo caso l’esperimento è fallito poiché, ha spiegato, gli esperti speravano che il suo animo fanciullesco potesse ben coniugarsi allo spirito estremamente razionale del ragazzo.

Dopo due giorni molto positivi però, la coppia è scoppiata. E’ forse mancata l’attrazione fisica? A spiegare cosa è accaduto è stata proprio Santa:

Sono molto dispiaciuta che sia passata la questione dell’aspetto fisico. In realtà ho messo da parte qualsiasi mia perplessità, tanto che nei primi giorni ero molto sciolta, nonostante non ci fosse stato l’effetto ‘wow’ il giorno del matrimonio. Sia chiaro che io ci credevo. Poi però lui ha esagerato…

Ma in cosa avrebbe a suo dire peccato Salvatore nei suoi confronti?

Faceva battute che riteneva fossero leggere. In realtà mi mancava di rispetto. Il suo modo di essere pesante, i suoi nervosismi, i suoi modi impacciati e insicuri che io collegavo alla sua reazione per la novità del momento, poi ho capito dipendevano dalla sua vera natura.

Poi ha raccontato un aneddoto che l’avrebbe fatta doppiamente soffrire:

Il giorno del primo meeting con gli esperti, dopo il viaggio di nozze, durante un esercizio che ci ha assegnato Fabrizio, Salvo mi ha toccato la pancia ad indicare la parte del corpo che a lui non piaceva. Sono rimasta stupita perché io sono sempre stata sincera con lui, dicendogli che non era il mio tipo, mentre lui sino ad allora non era stato sincero. Infatti mi disse: ‘Pensi di essere la sola ad avere aspettative che non sono state rispettate, non è così. Io ho chiesto una persona che avesse un fisico atletico’. Gli risposi che avevo fatto danza per 20 anni e lui sorrise: ‘Sì, sì danza classica‘. Ci sono rimasta malissimo perché ho avuto sempre un rapporto conflittuale col mio corpo e tra l’altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi.

Santa ha svelato che quella vista in tv non sarebbe la vera se stessa. Sui social tuttavia la giovane siciliana è stata aspramente criticata:

Non mi rispecchio nella donna che è stata mostrata in tv. Quindi tutto quello che mi è stato detto non mi ha colpito affatto. La gente dice che sono viziata, ma sulla base di cosa? Qualsiasi padre vorrebbe il meglio per i propri figli. E poi io maleducata ma per cosa? Non rispondevo mai a Salvo che con me è stato molto pesante. Sono dispiaciuta che sia uscito fuori un Salvo che non è quello che io ho vissuto.

Poi ha svelato chi sarebbe, a suo dire, il vero Salvatore:

Un uomo con un atteggiamento molto negativo, molto pesante che non conosce l’importanza e il peso delle parole. Mi è spiaciuto che nei confessionali abbia detto cose false e cattive sul mio conto. Come, ad esempio, il fatto che stavo sempre al cellulare…

Su Salvo ha anche aggiunto di essersi trovata davanti a una persona scaltra:

Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo. Davanti alle telecamere cercava un contatto ma spenti i riflettori era un estraneo.

Infine ha svelato cosa è successo davvero la famosa notte in cui Salvatore ha spiegato di essere stato male e lei ha finto di dormire:

Quella notte ho solo sentito che si era alzato e poi era tornato a letto. La nostra stanza era su due piani. Io non avevo sentito che piangeva al piano di sotto. Quando è tornato gli ho detto che non c’era alcun motivo che piangesse per me, lui mi ha confessato che in realtà era crollato perché aveva avuto una discussione con un’altra persona.