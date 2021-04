Anche questa edizione di Matrimonio a prima vista è giunta a termine e questa sera, nella puntata dedicata a “La decisione finale” scopriremo quale è stato il destino delle tre coppie in gioco al termine del loro viaggio. Fabio e Clara, Salvatore e Santa, Francesco e Martina sono pronti a comunicare agli esperti se decideranno di proseguire nel matrimonio o se invece divorzieranno. +++ ATTENZIONE, A SEGUIRE SPOILER! +++

Matrimonio a prima vista, decisione finale: spoiler sulle tre coppie

Noi la risposta la conosciamo già e sotto certi aspetti è più che prevedibile. Intanto vi diciamo subito che solo una coppia è sopravvissuta all’esperimento di Matrimonio a prima vista mentre le altre due hanno deciso di divorziare. Si tratta di Francesco e Martina, i quali sono attualmente più uniti che mai!

La coppia è stata protagonista di una lunga intervista tra le pagine dell’ultimo numero di Chi. Inizialmente Martina ha ammesso di non essere stata per nulla convinta:

All’inizio mi sono fatta influenzare, l’ho visto e non mi è piaciuto, ma perchè Francesco è quello che è qui adesso, quello del matrimonio non so chi sia.

Per Francesco, Martina era partita così negativa che sarebbe scappata anche alla vista di Brad Pitt. Quando si sono uniti alle due altre coppie, verso la fine di Matrimonio a prima vista, stavano per lasciarsi. Colpa dello stress, come ammesso dalla giovane, che alla fine ha compreso di aver avuto paura di perderlo.

Ora la coppia pensano ad un matrimonio vero. Racconta il tassista romano:

Sì, vogliamo sposarci di nuovo davanti al mare, con tutti gli amici e i parenti.

E Martina ammette anche che adesso con Francesco un figlio lo farebbe anche subito. La coppia ha anche affrontato il Covid (lui è stato persino in ospedale) ma da pochi giorni sono tornati negativi.

Per quanto riguarda le altre coppie, è finita tra Fabio e Clara: tra loro era scoppiata sin da subito la passione, ma il finale riserverà una sorpresa amara.

Neanche a dirlo, è finita (in realtà non è mai nata) anche tra Salvatore e Santa, giunti alla fine di Matrimonio a prima vista senza più sopportarsi.