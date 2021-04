Come è andata a finire fra le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 6? La sesta edizione andrà in onda il 21 aprile con le decisioni finali. Se non volete perdervi il gusto, sappiate che questo articolo contiene SPOILER sulle loro decisioni dinanzi gli esperti dello show in onda su Real Time.

Matrimonio a Prima Vista 6, ecco le coppie che sono rimaste insieme

Vi anticipiamo che due delle tre coppie che si sono messe in gioco, hanno deciso di proseguire la loro unione lontani dalle telecamere di Matrimonio a Prima Vista.

La puntata dal titolo “E poi…” (sulle coppie sei mesi dopo la scelta) sarà disponibile per gli abbonati di Discovery+ proprio dallo stesso giorno di messa in onda del finale su Real Time (il 21 aprile).

La coppia formata da Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio non ha avuto alcuna apertura nemmeno sul finale. I due hanno deciso di divorziare e lei ha lasciato la stanza pure in malo modo senza attendere che il confronto si fosse concluso.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, nonostante il brutto litigio verso le battute conclusive, hanno deciso di proseguire il loro matrimonio. Stesso destino felice anche per l’ultima coppia di Matrimonio a Prima Vista.

Clara Campagnolo e Fabio Peronespolo hanno deciso di proseguire il loro matrimonio anche fuori dalle telecamere del programma.

Cosa sarà accaduto sei mesi dopo?