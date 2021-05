Il momento della spiegazione di ogni prova all’Isola dei Famosi da parte di Massimiliano Rosolino, inviato del reality, è ormai diventato iconico. Tra battute ironiche e qualche frecciatina pungente da parte di Ilary Blasi, Rosolino sta per portarsi a casa la sua prima esperienza negli inediti panni di inviato, durante la quale non sono mancate le gaffe.

Spesso impacciato, Massimiliano Rosolino non ha mai spento l’entusiasmo ed il sorriso anche mentre dall’Italia in studio e sui social si prendevano gioco di lui e delle sue gaffe in diretta. Da vero sportivo però, ha saputo stare al gioco dimostrando grande intelligenza.

Valentina Persia gli ha perfino dedicato una sua imitazione ma Rosolino anche in quella circostanza ha continuato a sorridere. A chi lo ha criticato per le sue doti da inviato, lui ha deciso di replicare sui social con un post.

Pubblicando il video del momento in cui proprio la Persia si cimenta nella sua imitazione, Massimiliano ha scritto nella relativa didascalia:

Prima regola del gioco?? Stare al gioco! Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un “bel” ricordo! Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me. In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi.